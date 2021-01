Kommende skolelærer hitter med hæklet John Dillermand

I samarbejde med DR Ramasjang har østjyske Maria Worre Salling lavet en hækleopskrift til den omdiskuterede John Dillermand.

Som kommende folkeskolelærer mener Maria Worre Salling, at John Dillermand bidrager til en positive snak om forskellighed. Også i klasseværelset.

- Det er vigtigt som lærer at have en åben snak med sine elever om, at man skal stå ved sine fejl og hvem man er, som serien om John Dillermand blandt andet handler om, siger Maria Worre Salling til TV2 ØSTJYLLAND.