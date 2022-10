Kom ind i heksens hule og drik hekseblod, zombiespyt og troldesnot

Og det skal ikke være helt nemt for de børn, der lægger deres vej forbi Janni Hjortshøj Lindgaards hus, at få fat i deres slik. Derfor har hun lavet et fad, hvorfra børnene skal trække en sten og udføre den opgave, der står bagpå. Det kan så være alt fra at drikke hekseblod, zombiespyt eller troldesnot.

- De synes, det er mega sjovt, så det er det hele værd, siger hun.