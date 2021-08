Kok om bæredygtig mad: - Kræsenhed findes ikke

Hvad nu hvis man for eksempel ikke kan lide rosenkål og generelt er ret kræsen – hvordan skal man så komme i gang med det?

- Kræsenhed findes ikke. Det er noget, voksne har opfundet om børn, der måske har været lidt angste for at prøve at smage noget nyt, siger kokken.

- Hvis du for eksempel gerne vil prøve at spise rosenkål, så kan du prøve at finde ud af, hvorfor du ikke kan lide rosenkål. Er det, fordi du har fået kogte rosenkål og ikke kan lide konsistensen, så lav konsistensen om.