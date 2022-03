Kører taxa for flygtninge

En af dem er Poul-Erik Kristensen fra Aarhus, som har kørt for adskillige flygtningefamilier.

TV2 ØSTJYLLANDs udsendte reporter Nanna Dam mødte ham ved grænsebyen Medyka i det vestlige Polen og spurgte ham, hvorfor han er endt dernede.

- Min personlige grund er, at hvis jeg ikke havde gjort det her, var jeg blevet sur på mig selv for ikke at hjælpe folk i nød. Så enkelt er det.

Men der er alligevel langt fra at sidde derhjemme og have ondt af ukrainerne til så at køre herned.

- Jeg har muligheden for at gøre det, og derfor gjorde jeg det. Bare at sidde på sine hænder og være ligeglad, det er ikke mig. Det kan jeg ikke.