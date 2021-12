Kør nu, hvis du skal hjem til jul

Derudover skal man ifølge hende være opmærksom, hvis man skal ud at gøre de sidste juleindkøb i dag.

- I de store byer omkring storcentrene, kan der være kaotiske tilstande, siger hun.

Sådan undgår du den værste trafik

Mette Nedergaards råd til at komme trygt og nemt gennem juletrafikken er udover at køre uden for de travleste timer at holde sig opdateret om trafikken.

Inden man tager afsted, kan man få et overblik på trafikinfo.dk, der hele tiden bliver opdateret. Når man er på vejene, bør man lytte til trafikmeldingerne i bilradioen, lyder det fra den vagthavende i Vejdirektoratet.