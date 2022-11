Kør bil, når du kører bil: Politiet er på uopmærksomhedskontrol

Taler du i håndholdt mobil eller skriver sms'er, mens du kører bil?

I så fald går du en potentielt dyr uge i møde og risikerer også et klip i kørekortet.

I denne uge sætter politiet ekstra fokus på uopmærksomme trafikanter, der benytter håndholdt mobil eller skriver på deres smartwatch under kørslen.

Og meget tyder på, at der er behov for det, skriver Rådet for sikker trafik.

I årets første ti måneder har landets politikredse uddelt 18.967 klip i kørekort for brug af håndholdt mobil bag rattet, viser nye tal fra Rigspolitiet.

Østjylland Politi alene har uddelt 1368 klip på den konto.



Politiets kontrol kommer samtidig med at Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og 53 kommuner i de her uger gennemfører en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken.