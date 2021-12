Kølig søndag kan være startskuddet til en hvid jul

Det fortæller vagthavende meteorolog Jens Lindskjold ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fredag morgen.

- Det kuldefrembrud, vi får søndag, ser ud til at vare ved frem mod jul.

- Hvis vi kigger frem med den store kikkert, så ligger temperaturerne lillejuleaften og juleaften omkring frysepunktet, og der er tendens til nedbør.

- Det er endnu usikkert, hvordan nedbøren falder, og vi ender i en situation, hvor det er 50/50, om det falder som regn eller sne, siger Jens Lindskjold.

Lun fredag og lørdag

For at få en landsdækkende hvid jul skal mere end 90 procent af Danmark være dækket af mindst en halv centimeter sne om eftermiddagen den 24. december.

Meteorologen siger videre, at det også er en mulighed, at nogle dele af landet vil få hvid nedbør at se i juledagene.