Knækbrød tilbagekaldes på grund af for højt indhold af sprøjtegift

Har du en pakke Vikinge Knæk med salt liggende i skabet, bør du overveje en ekstra gang, om du har lyst til at spise en skive.



Producenten Knæk og Bræk tilbagekalder nu et sortiment, der indeholder for høje mængder af pesticidet ethylenoxid i de sesamfrø, der er anvendt i produktet.

Ethylenoxid er et sprøjtemiddel, og på basis af DTU Fødevareinstituttets generelle vurdering af stoffet kan det ikke udelukkes, at der vil være en sundhedsmæssig risiko ved at spise knækbrødet.