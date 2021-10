Klimasikring er utilstrækkelig: - Mennesker vil ikke kunne leve der i fremtiden

Og professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Brian Kronvang, mener ikke, at kommunerne gør nok for at klimasikre områderne.



- Vi får brug for flere tiltag i fremtiden. Vi får jo mere og mere regn - især ekstrem regn. Derfor får vi brug for at nytænke og bruge alle de løsninger, der kan findes frem, udtaler han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der er mange kommuner, der måske ikke lige har det (klimasikring red.) i søgelyset endnu, men det bliver de nødt til.