Klaustrofobisk følelse fik Anders til at rykke ind på 14 kvadratmeter

Anders Boisen har blandt andet lavet sit eget drikkevandssystem, hvor han opsamler regnvand, som han bruger til at gå i bad, til madlavning og opvask.

Ved hjælp af to solcellepaneler har han i sommerhalvåret nok strøm til at drive et lille køleskab, oplade computer og mobiltelefon. I haven er han ved at tage endnu et skridt mod at blive selvforsynende med højbede, hvor han kan dyrke sin egen mad.

- Jeg er blevet endnu mere inspireret til at være selvforsynende her under corona og nu med krigen i Ukraine - alt det, der truer vores levesituation. Det giver mig en tryghed at vide, at hvis tingene går galt, så bor jeg rimelig billigt, siger Anders Boisen.

Og det er nødvendigt. For da småbyggeren begyndte sin nye tilværelse, sagde han samtidig sit faste job op.