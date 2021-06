KL-formand Bundsgaard afbryder forhandlinger med regeringen

Forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen om en aftale om kommunernes økonomi for 2022 er fredag aften blevet afbrudt.

Der er brug for en tænkepause, skriver KL i en pressemeddelelse.

- Vi må konstatere, at vi står for langt fra hinanden i forhandlingerne på nuværende tidspunkt til, at det giver mening at fortsætte.

- Der er brug for tænkepause, udtaler KL's formand, Jacob Bundsgaard (S).

Det er socialområdet, der skiller regeringen og KL ad i en sådan grad, at det ikke giver mening at fortsætte forhandlingerne.

- Det vigtigste for os er, at der findes en vej i forhold til at støtte kommunerne i udfordringerne med det specialiserede socialområde, siger Bundsgaard i meddelelsen.

Der er fredag aften ikke aftalt nye forhandlinger.

Forud for forhandlingerne, som begyndte klokken 11.30, udgjorde netop det specialiserede socialområde en knast.

Det er et område, der omfatter udsatte børn, unge og voksne samt børn og voksne med handicap.

For at kunne levere en tilstrækkeligt god service på området har kommunerne i flere år været nødsaget til at tage et milliardbeløb fra andre områder. Det sagde Jacob Bundsgaard tidligere fredag.

- På det specialiserede socialområde oplever vi, at der simpelthen ikke er sammenhæng mellem det, man skaber af forventninger hos borgerne, og så den økonomi, vi har.

- Det er vi nødt til at få bragt i balance, og vi har jo foreslået at man afsætter et stort beløb til det specialiserede socialområde. Det har vi indtil videre ikke fået nogen positiv tilbagemelding på fra regeringen, lød det.

Også regionerne forhandler i øjeblikket om en økonomiaftale med regeringen, men de blev afbrudt tirsdag.

Siden maj har de forhandlet om økonomien for det kommende år for regionerne, der blandt andet driver de offentlige sygehuse. Parterne er langt og enige om mange emner, men er uenige om de endelige tal på centrale områder.

Hvert år indgås økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner. Her aftales rammerne for den regionale økonomi i de kommende år.

Også kommunerne - repræsenteret af KL - indgår hvert år en aftale om kommunernes økonomi.