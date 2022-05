Kjeld skød sin første rotte som 6-årig: Sidste år skød han 15.000

Derfor kunne man også fristes til at tro, at Kjeld Nyhus Andersen har et indædt had til det sygdomsbefængte skadedyr - men nej.

- Jeg beundrer virkelig rotten. Det er virkelig det dyr i hele verden, jeg har mest respekt for. Den har overlevet indtil nu. Rotten vinder altid, fordi vi altid er et skridt bagefter rotten. Vi tager ikke nye metoder i brug, og den har gennemskuet vores klapfælder, gift og rottespærrer, siger han.

Han mener, at vi bliver nødt til at studere rotten og lære den at kende, før vi kan komme foran den. Noget man må sige, han selv har gjort gennem mere end 50 år nu.

I dag er han fuldtids-rottejæger. Samtidig har han selv opdrættet rotter i cirka 20 år. Og rotten kommer nok til at følge ham på godt og ondt gennem hele hans liv.