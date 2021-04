Kirker åbner for flere gæster til konfirmationer og bryllupper

Det bliver nu muligt for forårets konfirmander og brudepar at invitere flere gæster med i kirken.

Det skriver det kirkelige medie folkekirken.dk.

Mandag var der møde i et såkaldt sektorpartnerskab for folkekirken.

Her blev det aftalt, at arealkravet per person sænkes. Både for folkekirken og andre trossamfund.

Kravet har siden januar været højst én person per 7,5 kvadratmeter.

Det ændres nu til to kvadratmeter, når man sidder, og fire kvadratmeter når man står op.