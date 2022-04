Kilder næsen? Så er du nok en af de 500.000 der mærker foråret

Pollenproduktionen hos birk er stor, og derfor bliver pollentallet ofte meget højt i registreringerne.

Rekorden for birkepollen stammer fra 2014 med et pollental på 4696, som måles i gennemsnitligt antal pollenkorn per kubikmeter luft per døgn, for Østdanmark.

Til sammenligning er ingen af rekorderne for de andre pollentyper over 1000.