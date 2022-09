Kernekraft på Samsø? Det kommer aldrig til at ske, siger regeringen

Vil tage for lang tid

Ifølge ham vil det tage alt for lang tid at få et anlæg op at stå.

- Hvis det for eksempel tager 18 år, så skulle vi meget gerne være ude over problemet på det tidspunkt - altså da vil vi have vind- og solenergi nok, mener han.

Derfor er vejen frem - ifølge Jens Joel - at fortsat satse på den vedvarende grønne energi og bruge kræfter på at udvikle det såkaldte power to x, som kort fortalt handler om at lære at lagre den grønne energi bedre. På den måde kan man gemme energien, når der er overskud og bruge den, når der er underskud.

- Vi skal satse på at blive gode til power to x og på et bedre integreret elmarked i Europa. Vi anfægter ikke andres ret til at bruge atomkraft, men vi siger klart nej til atomkraft i Danmark, slår han fast.

Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening indgik i sidste uge en aftale, som blandt andet betyder, at den begyndende energikrise får konsekvenser for alle statslige bygninger. Her bliver temperaturen sænket til 19 grader, ligesom lyset på bygningerne skal slukkes.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen har også efter TV2 ØSTJYLLANDs historie søndag slået fast på Twitter, at Danmark ikke skal have atomkraft, hvilket har affødt en hed debat på mediet.