Katrine Robsøe taler ud: Følte sig presset til at dele krænkelsessag

Indtil nu, hvor hun vælger at stå frem og fortælle om hendes oplevelse af pludseligt at være havnet midt i en storm, der tog afsæt i en sag, der for hende ellers var privat og afsluttet:

- Det er vigtigt for mig at få klaret nogle nuancer, som det virker til, at folk ikke helt har forstået. For en måned siden var debatten så ophedet, at det ikke var til at sige noget. Men nu har jeg brug for, at få det afsluttet en gang for alle, siger Katrine Robsøe (R), til TV2 ØSTJYLLAND.