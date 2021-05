Kaspers vilde Japan-eventyr: Jordskælv og nudler til morgenmad

I forbindelse med en kamp på udebane var Kasper Junker og resten af holdet indlogeret på et hotel, helt som han kender det fra sine klubber i Danmark og Norge. Oplevelsen blev dog væsentlig anderledes, da de forlod hotellet.

Her stod alle medarbejdere inklusive direktøren og sagde farvel og takkede dem for, at de havde overnattet der.

- Sådan er det hele vejen rundt. De når at sige tak 100 gange, inden man har forladt en restaurant. Det er så servicemindede og går op i, at man har det godt, siger Kasper Junker.

14 dages karantæne

Og lige præcis det med hoteller har fyldt en hel del for Kasper Junker efter han steg ud af flyet for første gang i Japan. Inden han kunne blive forenet med sine nye holdkammerater og komme ud at se byen, stod den på 14 dages karantæne på et lille hotelværelse.

- Det var tough!

Det eneste lille afbræk i dagen, var en times træning, der foregik på en fjerdel af en fodboldbane. Her fik han to bolde, og så skulle han ellers igennem et træningsprogram fra klubben.

- Det hængte mig langt ud af halsen, men det hjalp, at der var tre brasilianere ved siden af, der hadede det endnu mere end mig, siger han.