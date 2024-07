Kasper Hjulmand stopper som landstræner. Det skriver DBU på deres hjemmeside fredag.

Efter EM-slutrunden er Kasper Hjulmand kommet frem til, at holdet har brug for ny energi. Han og DBU er derfor blevet enige om at ophæve kontrakten.

Det bliver Morten Wieghorst, der er tidligere cheftræner i AGF, som skal udfylde rollen som landstræner indtil årsskiftet.