Karin har fået en god idé - Jeg ved godt, at det er rigtig hippieagtigt

- Det er en titel, jeg selv har valgt, fordi det er så vigtigt et område. Vi skylder civilsamfundet utroligt meget. Havde vi ikke det, ved jeg slet ikke, hvor vi var henne som samfund, siger Karin Liltorp, da TV2 ØSTJYLLAND taler med hende lige præcis tre måneder efter, hun for første gang blev valgt til Folketinget ved valget den 1. november 2022.

Det er Karin Liltorp, valgt for Moderaterne i Østjyllands Storkreds, der bærer ordførerskabet, og det er ikke så underligt, for hun har selv opfundet det.

Blandt andet skriver Regeringen i et afsnit om ”et sammenhængende Danmark”, at den vil ”sikre et stærkt lokalt civilsamfund og kulturtilbud i hele landet. Kulturliv og det frivillige foreningsliv binder os sammen på tværs af landet og i lokal- samfund. Regeringen vil arbejde for, at de frivillige foreninger ikke drukner i bureaukrati og for høje gebyrer.”

- Min helt store vision er at få skabt et samfund med plads alle til alle i fællesskabet. Jeg ved godt, at det er rigtig hippieagtigt, men jeg synes, det er så sørgeligt, at vi har så mange, der ikke kan finde deres plads i samfundet, siger Karin Liltorp.