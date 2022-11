Kanonslag brager løs: - Det kunne været gået helt, helt galt

I Hadsten i Favrskov Kommune har Per Rasmussen også hørt meget voldsomme brag fra kanonslag flere aftener. Ofte efterfulgt af en bil, der gasser op og kører fra stedet i høj fart.



- Det er en foruroligende udvikling. Her plejer at være fredeligt, men man bliver nervøs, når man hører voldsomme brag og biler, der gasser op. Jeg fornemmer, at miljøet er blevet hårdere, og jeg må indrømme, at jeg bliver lidt bange, siger Per Rasmussen.