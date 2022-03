Kampen om slutspillet er afgjort

AGF møder her til eftermiddag Brøndby på den københavnske vestegn, men den matematiske forskel i tabellen er nu så stor, at aarhusianerne selv med en sejr over Brøndby ikke kan indhente Randers på rækkens sjetteplads.

Randers FC har i skrivende stund 32 point, og Silkeborg har 31 point, mens AGF halter efter med 24 point. Efter weekendens kampe resterer kun en runde i grundspillet.