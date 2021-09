"Beuchert", "AndersB2000", "Tjour", "Frengler" og "BoeWL" er på en ny og endnu vildere mission.

De fem østjyske gamerdrenge skal på tre måneder forsøge at komme i så god form, at de kan gennemføre et ekstremt forhindringsløb, der bliver noget af det hårdeste, de nogensinde har prøvet.

I sæson 1 lykkedes CS:GO-gamerne ikke for alvor med at blive 'Fraggers i Form', så derfor giver de den endnu et forsøg i sæson 2, der netop er udkommet på TV2 ØSTJYLLANDs YouTube-kanal.

Du kan se serien herunder.