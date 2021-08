Kæmper med økser og sværd: - Folk spørger, om vi prøver at slå hinanden ihjel

Sporten er barsk og reglerne er stort set til frifortolkning, men så snart kampen er slut, er stemningen en helt anden.

- Så snart dommeren har afsluttet runden, er jeg jo den første ovre ved tyskeren for at tjekke, om han er okay. Og jeg ved, at tyskeren ville have gjort det samme for mig. For sådan er sportsmandskabet, siger Rune Marturin Mortensen.

Alle kan være med

En anden til Middelalderfestivalen er Tim Munk Sørensen. Han fungerer som leder i de store slag. Ligesom Rune Marturin Mortensen mener han, at noget af det bedste ved sporten er kampånden.



- Man kan gå ind og banke en mand, alt hvad man overhovedet kan. Og så når kampen er slut, kommer han hen, banker dig på skulder og siger: Åh, det var bare så fedt, da du slog mig lige i hovedet.