Kabel gravet over: Flere tog aflyst

InterCitytogene kører fortsat, men kan blive forsinket undervejs. Ifølge DSB forventer Banedanmark, at fejlen er rettet omkring kl. 10.

Togtrafik indstilles fredag aften

Togtrafikken er ramt igen fredag aften og noget af lørdag. Her skyldes det dog stormen Nora.

Stormvarslet har fået DSB til at indstille alle sine regional- og InterCitytog fra fredag aften klokken 21 og frem til lørdag middag klokken 12.

Erfaringen fra stormen Malik viser, at der er øget risiko for, at træer vælter ned over spor og køreledninger.

Med indstillingen håber man at reducere risikoen for, at tog strander.