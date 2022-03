Jysk lukker sine russiske butikker midlertidigt

Genåbning af butikker i Ukraine

Jysk har også 86 butikker i Ukraine. De blev lukket torsdag i sidste uge, men otte af dem - som ligger i den vestlige del af landet - er åbnet igen.

Det skyldes, at der er mangel på dyner, puder og soveposer i området, og derfor har de ansatte selv bedt om at få lov at komme på arbejde igen og hjælpe lokalområderne på den måde.

Jysk har i alt 3100 butikker i 50 lande.