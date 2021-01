Julie sad 4,5 time i letbanen: Midttrafik beklager og tydeliggør regler

Den fulde tekst, som Midttrafik henviser til, lyder sådan her:



"Hvis forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på. Det kan fx være arbejdsnedlæggelser, blokader, dårligt vejr med kraftig sne, isslag, orkan, trafikuheld eller pludseligt opståede forhold, hvor en tilsvarende transport i personbil vurderes at være generet i samme udstrækning."



Ifølge Midttrafik er det afgørende for, at rejsegarantien alligevel dækker forsinkelsen, at de problemer, der forsinkede letbanen, ikke skabte væsentlige problemer for andre trafikformer:

- Letbanen var ude af drift på grund af isslag, men det var et lokalt problem for Letbanen og ikke for øvrige transportmidler. Kunden kunne derfor have undgået den dårlige oplevelse ved at tage en taxa hjem på Midttrafiks regning, skriver Midttrafik.

Vil tydeliggøre tekst og informere letbaneførere

Selskabet beklager desuden, at det ikke var muligt at modtage den nødvendige information om Midttrafiks rejsegaranti fra letbaneførerne:

- Midttrafik vil i samarbejde med Aarhus Letbane og Keolis tydeliggøre over for letbaneførerne, hvornår Midttrafiks rejsegaranti gælder, så vi i fremtiden kan undgå uheldige situationer som denne og sikre os, at kunderne kommer frem på trods af driftsproblemer.

- Samtidig vil vi tilrette teksten på vores hjemmeside, så det fremgår mere tydeligt, at fx forsinkelser opstået på grund af lokal frost på en køreledning er dækket ind under Midttrafiks rejsegaranti, skriver Midttrafik til TV2 ØSTJYLLAND.

Herunder kan du se et interview med letbane-direktør Michael Borre, der svarer på spørgsmål om, hvorfor frost og is kan give forsinkelser: