Julie har fortrudt sin uddannelse: Ny mulighed baner vejen for drømmen

Skal afhjælpe pædagogmangel

Der er stor mangel på pædagoger, og det forventes at blive et særligt stort problem i Østjylland. Her vil der i 2030 mangle hele 3.400 pædagoger. Og det er netop det problem, som det såkaldte sporskifte-forløb på VIA University College i Aarhus skal være med til at løse.



- Vi skal afsøge mange forskellige måder at komme til de samme kompetencer på, og der er det her et skridt på vejen. For vi har rigtig meget brug for mange dygtige pædagoger i Danmark, og det her er en ny vej til at blive pædagog, siger uddannelsesdekan for pædagoguddannelsen på VIA University College i Aarhus, Susanne Tellerup, til TV2 ØSTJYLLAND.