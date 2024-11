Julen og Black Friday står for døren – sådan undgår du at give PFAS i gave

Julemåneden er lige om hjørnet og med den følger køb af julegaver.

Og for nogen er forbrugsfesten allerede startet med de mange tilbud i forbindelse med Black Friday, som er i fuld gang.

Derfor lancerer Miljøstyrelsen en ny kampagne, der sætter fokus på PFAS – og ikke mindst, hvordan danskerne kan undgå at købe tøj, kosmetik og køkkengrej uden de sundheds- og miljøskadende stoffer.

En undersøgelse lavet for Miljøstyrelsen viser nemlig, at mens 7 ud af 10 danskere er villige til at fravælge produkter med PFAS, så er det kun 1 ud 10, der føler, at de er tilstrækkelig klædt på til at gøre det.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Den største udledning af PFAS fra forbrugerprodukter til miljøet sker i produktionen af nye varer. Det kan vi være med til at ændre på, hvis vi køber produkter uden PFAS, så produktionen af dem kan mindskes, oplyser Grete Lottrup Lotus, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen.

En jakke med PFAS er ikke akut farlig

Udover at være skadelige for miljøet, fordi de nærmest er umulige at nedbryde, er stofferne også skadelige for sundheden.

Det betyder ikke, at det er farligt at have en jakke på, der indeholder PFAS, for stofferne er nemlig ikke akut farlige.

Men fordi der er tale om blandt andet hormonforstyrrende stoffer, der ophober sig i kroppen, kan de på sigt være sundhedsskadelige, hvis man udsættes for flere typer af PFAS. Den såkaldte cocktail-effekt.

Det gælder eksempelvis forhøjet kolesterol, nedsættelse af fødselsvægt og svækkelse af immunforsvaret. PFAS er desuden mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter og for at øge risikoen for visse kræftsygdomme.

Faktisk mener eksperterne, at alle danskere har PFAS i kroppen.

Her er mærkerne, du kan kigge efter

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er det meget svært at undgå PFAS i dagligdagen.

Men for at kunne undgå stofferne skal man vide hvordan, og det er heller ikke altid helt gennemskueligt, fremhæver Miljøstyrelsen.

Der er miljømærker, der alle har krav til indholdet af PFAS i varer. Det gælder:

Svanemærket

EU-Ecolabel – der tidligere hed EU-blomsten

OEKO-TEX

GOTS

Produkter kan også være markeret med PFAS-fri, PFC-fri eller flourfri, men her har man kun producenternes eget ord for, at der ikke er PFAS i varen.

Og hvis man håber på, at der under træet ligger en ny gryde eller nye sko, så opfordrer Grete Lottrup Lotus til, at man ikke smider produkter, der kan indeholde PFAS ud, før de er slidt op.

PFAS i græs endte i køer

Der har især siden 2021 været stor fokus på flourstofferne.

Det skete blandt andet efter, at det kom frem, at medlemmer af Korsør Natur- og Kogræsserforening i årevis havde spist kød fra kalve, der græssede på områder, der viste sig at være fyldt med PFAS.

Senest kom det blandt andet frem i april 2023, at Naturstyrelsen fandt forhøjede PFAS-værdier i prøver taget nær landets kyster, hvor der græssede kvæg.

Stoffet fandtes ikke kun i jorden, men også i græs og blodbanerne på flere af de dyr, der har græsset i områderne.

Samtlige af Folketingets partier indgik i maj en aftale om en ny PFAS-handlingsplan, der skal forbyde anvendelse af PFAS i tøj og sko.

Handlingsplanen har fået en bevilling på 404 millioner kroner i årene 2024 til 2027. En del af disse penge skal gå til landets vandforsyninger til beskyttelse af drikkevand mod de meget svært nedbrydelige flourstoffer.