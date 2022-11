Julen bliver slaraffenland for indbrudstyve

- Politiet siger, det er fordi tyvene tror, her omkring er noget at stjæle. Jeg synes jo ikke, her var noget, for alt var gemt væk.

Villavejens vagtværn

76 procent af indbrud i Danmark sker i villaer, og på villavejen i Viby er det da heller ikke usædvanligt at få uønsket besøg.

Derfor har der været snak om at oprette et vagtværn, hvor beboerne selv skiftes til at patruljere om natten.



Og det er en god ide, lyder det fra Det Kriminalpræventive Råd.

- Grunden til at der ikke var nogen indbrud, var jo, at der næsten altid var nogen hjemme. Den mekanisme kan man prøve at fortsætte ved at tilmelde sig nabohjælp og være en aktiv nabohjælper og få det til at se ud, som om der er nogen hjemme, siger analytiker i rådet Lasse Staun.



- Man kan eksempelvis få naboen til at parkere ved sig eller lade vasketøjet hænge ude, siger han.

Vil fortsætte tendensen

De seneste år med corona er antallet af indbrud faldet drastisk. Den tendens håber Østjyllands Politi at kunne fortsætte.

"I Østjyllands Politi arbejder vi med en omfattende og helhedsorienteret indsats vedr. indbrud i juletiden. Vi håber derfor på, at vi kan fastholde de positive tendenser med et fald i antallet af indbrud, som vi har set i løbet af de seneste to år – det er i hvert fald vores helt klar mål, at den positive udvikling skal fortsætte," udtaler Østjyllands Politi.