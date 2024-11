Julehjælp på vej mod rekordår - igen

I en ny politisk aftale om den grønne trepart er der enighed om at reducere kvælstofudledningen herhjemme med 13.780 tons.

Det fremgår af aftaledokumentet.

Aftalen åbner for, at midler til kvælstofreducerende tiltag kan anvendes til at støtte private jordkøb.

Kolindsund på Djursland nævnes specifikt som et projekt, der kan modtage støtte til en forundersøgelse. Målet er at undersøge mulighederne for at genetablere den 2500 hektar store sø, som området tidligere udgjorde.

Det initiativ er en del af en bredere indsats for etablering af større sammenhængende arealomlægninger, "som skaber mere natur og samtidig reducerer kvælstofudledningen til kyst", fremgår det af aftaleteksten.