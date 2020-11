Jul og Black Friday: Østjyllands største storcenter lider - andre jubler

Han forventer, at de vil sælge markant mindre på fredag i næste uge, når der er Black Friday. Men de håber, at de kan hente noget af det tabte hjem ved at sprede tilbuddene over en uge.

De ser også frem mod julehandlen, der begynder lige om lidt, med krydsede fingre.

- Vi håber, vores kunder vil os lokalt, og det har vi også på fornemmelsen, at de gerne vil, siger Søren Amtoft.



Kæmpe vækst på nettet

Et andet sted i Østjylland er de pessimistiske briller taget af og i stedet har man ansat 25 medarbejdere til at håndtere de mange ordrer, de forventer at modtage, når der shoppes på Black Friday og til julehandlen.

Hos netshoppen Trendhim i Horsens er man godt i gang med et rekordår.

- Vi slutter i hvert fald på en vækst på 50 procent, siger direktør Sebastian Petersen.