Jonna frygter for sin grædende mor: - Hvorfor skal hun isoleres?

VIDEO: Jonna Marie Fogh har valgt at isolere sig selv for at få lov til at se sin mor, der er ulykkelig på sit plejehjem.

Coronavirus har fået store konsekvenser mange steder i samfundet. Senest har statsminister Mette Frederiksen (S) indført nye hårde tiltag for at stoppe smittespredningen.

Men Jonna Marie Fogh fra Randers mener, at myndighederne går for vidt.

Det er dybt tragisk og gør så ondt at have ens mor grædende i telefonen. Hun må ikke få besøg og må ikke spise med de andre beboere. Jonna Marie Fogh, Randers

I hvert fald på plejehjemmene hos de ældre. Hendes mor Ruth Fogh bor i Svaleparken i Assentoft lige uden for Randers, og her er moren hårdt ramt af restriktionerne.

- Det er dybt tragisk og gør så ondt at have ens mor grædende i telefonen. Hun må ikke få besøg og må ikke spise med de andre beboere. Det er så hårdt at forsøge at holde hendes humør oppe over telefonen, siger Jonna Marie Fogh til TV2 ØSTJYLLAND.

Mor føler sig ensom og forladt

Datteren mener, at sundhedsmyndighederne går for vidt, når beboere på et plejehjem, hvor der ikke er konstateret smitte, skal isoleres.

Hendes mor føler sig ensom og forladt og mangler ifølge datteren dagens højdepunkt, som plejer at være spisning i fællesrummet.

- Min mor har ikke kræfterne og overskuddet til at beskæftige sig selv. Jeg frygter, at hun mister evnen til at gå, fordi hun ikke bevæger sig. Og jeg frygter, hun falder psykisk i et hul, siger Jonna Marie Fogh.

Hun har nu besluttet at isolere sig selv også, fordi hun så har fået lovning på at måtte besøge moren om en uge.

'Kan dø af andet end corona'

Hvis ikke snart hendes mor får besøg eller adspredelse, frygter hun det værste.

- Mit argument er, at man kan dø af andet end corona. Og jeg frygter, at min mor og andre ældre mister livsmodet, siger Jonna Marie Fogh.

For at gøre ondt værre så lider Ruth Fogh også af hukommelsestab, så hun glemmer tit, hvorfor hun skal være isoleret på sit værelse.

Det må datteren så forklare hende over telefonen.

Hos Randers Kommune er meldingen klar. Alle regler bliver overholdt, om end direktøren for sundhed, omsorg og kultur sagtens kan forstå frustrationerne.

Intet kommunen kan gøre

- På plejehjemmene følger man sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket indebærer at al aktivitet er aflyst. Man opfordrer beboerne til at blive på værelserne og de pårørende til ikke at besøge dem, siger direktøren Erik Mouritsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange steder er der også mindre personale på arbejde for at minimere risikoen for smittespredning.

Det betyder ensomhed. Og det kan jeg godt forstå, at folk reagerer på. Det er en generel problemstilling. Men der er ikke noget, vi kan gøre. Erik Mouritsen, direktør for sundhed, omsorg og kultur, Randers Kommune

Det rammer så også beboerne.

- Det betyder ensomhed. Og det kan jeg godt forstå, at folk reagerer på. Det er en generel problemstilling. Men der er ikke noget, vi kan gøre, siger Erik Mouritsen.

Tilbage er der kun for Jonna Marie Fogh at håbe på, hun får lov til at se sin mor i næste uge:

- Hun spørger konstant, om jeg ikke nok vil besøge hende. Det håber jeg inderligt på at få lov til.