Jonas ruller Caminoens 800 kilometer: - Alt kan lade sig gøre med lidt tilpasning

Et projekt, der nok ville være en uoverskuelig tur for de fleste. Men Jonas Højmose Drejø har taget kampen op - selvom han lider af cerebral parese og sidder i kørestol.

Sammen med seks andre er han i gang med et opslidende og vildt projekt. De skal gå og rulle de 800 kilometer, som den spanske pilgrimsrejse Caminonen strækker sig over.

Hjulene på Jonas Højmose Drejøs vogn bliver trukket fremad på den ujævne og stejle bjergvej. Hans venner og hjælpere trækker joggeren, som Jonas sidder i, ved hjælp at stærke seler over de knoldede sten.

- Jeg har valgt at hjælpe Jonas, fordi jeg har et overskud at give af. Jonas har et par ben, men han kan ikke bruge dem. Jeg kan ikke give ham mine ben, men jeg kan hjælpe ham op ad bjerge ved at bruge mine kræfter, siger Andreas Kragh Pedersen.

Fordi Jonas sidder i kørestol og har brug for hjælp til det meste, er det op til hans hjælpere at trække ham op over de stejle stigninger. En af dem, der er med på rejsen, er handicaphjælper Andreas Kragh Pedersen. Han har arbejdet for Jonas i et halvt år, som hjælper på Egmont Højskolen i Hou.

- Vi har tænkt os at fortsætte til Finisterre, der kaldes for verdens ende. Det er noget, af det vi glæder os allermest til at se, siger Andreas Kragh Pedersen.

- Vi kommer ud i nogle situationer, hvor vi er rigtig hårdt presset. Men vi oplever et fællesskab som man sjældent oplever i den virkelige verden, for det her føles ligesom et eventyr, siger Andreas Kragh Pedersen.

- Folk med et handicap skal ikke gemmes væk

For Andreas Kragh Pedersen føles det helt vildt, at de har haft mulighed for at gøre drømmen til virkelighed, og for ham er der et klart motiv med rejsen.

- Jeg synes ikke, at folk med et handicap skal gemmes væk på et center. De skal have de samme muligheder for at se verden, som os andre, siger Andreas Kragh Pedersen.

Jonas og de andre håber at være i mål den 18. august, og han håber at kunne inspirere andre, med den udfordring han påtager sig.

- Jeg satte dette projekt i gang for at inspirere andre med et handicap, om at gøre hvad de vil med tilpasning. Det bliver ikke mit sidste eventyr, siger Jonas Højmose Drejø.