Jernbaneforbund ser stigning i antallet af nærved-påkørsler

Det siger formand for Dansk Jernbaneforbund Preben S. Pedersen i pressemeddelelsen.

- Hvert år er der kolleger, der må gå hjem før tid, fordi de er slidt i stykker rent psykisk af påkørsler og nærved-påkørsler. Derfor er det så vigtigt at gå op imod tendensen, siger han.

Han mener, at det er et område, som der skal langt mere fokus på, end der er i dag.

Blandt andet mener formanden, at folk har for dårlig forståelse af, at jernbaneskinner er et farligt sted at opholde sig.

- De skal vide, at de både gambler med deres eget liv, men også med lokomotivførernes psykiske helbred, når de ikke udviser den rette respekt for banen, siger han.

Behov for flere hegn og afspærringer

Preben S. Pedersen mener også, at der er behov for flere hegn og afspærringer, som kan gøre det sværere at færdes på skinnerne.

Derudover mener formanden, at flere burde straffes med bøde for at befinde sig på skinnerne.

Dansk Jernbaneforbund nævner ikke antallet af egentlige påkørsler i deres pressemeddelelse.