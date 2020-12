Januarudsalget er allerede skudt i gang

- Vi vil gerne være tilstede for kunderne, og nu hvor vi har mulighed for at køre udsalg online, så kan vi jo lige så godt starte den 25. december. Der er jo ingen grund til at vente i år.

- Lige nu må vi jo også basere vores udsalg på onlinehandel, og så kan man så komme ned og afhente købte varer i varehusene fra søndag, siger hun.

Også Power og Magasins onlinebutikker er gået i udsalgsgult og reklamerer med store besparelser.