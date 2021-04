It-fejl sendte folk ud på lange vaccinations-rejser til Sjælland

Vent, til der er tider tættere på

Uanset hvad er det ikke Region Midtjyllands anbefaling, at man kører til en anden region for at få sit stik, men at man derimod venter, til der kommer tider tættere på en selv.



TV2 ØSTJYLLAND har snakket med flere, der har oplevet at få tilbudt vaccination på Sjælland.

En af dem er 78-årige Jørgen Holm fra Aarhus-forstaden Tranbjerg, som tidligere i dag luftede sine frustrationer over udsigten til den lange rejse her på TV2 ØSTJYLLAND.



Han fortæller nu, at fejlen er rettet ved ham, og at der nu er begyndt at komme ledige vaccinationstider her i regionen.