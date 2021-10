Intern fejl var skyld i stort nedbrud hos Facebook og Instagram

Facebook, Instagram og beskedtjenesterne Messenger og WhatsApp begyndte natten til tirsdag at virke igen efter en massiv og langvarig afbrydelse af de sociale mediers netværk mandag aften.

Det var et fejlslagent forsøg på at konfigurere Facebooks routere, der var skyld i det over seks timer lange nedbrud.

Det oplyser Facebook, der også ejer Instagram og beskedtjenesterne, tidligt tirsdag morgen dansk tid.

Fejlen er fundet

- Vores teknikerhold har fundet frem til, at konfigurationsændringer på routerne, der koordinerer netværkstrafikken, forårsagede problemer, der afbrød kommunikation, skriver Facebook i et blogopslag.

Tidligere beklagede Facebook nedbruddet.

- Vi har arbejdet hårdt på at gendanne adgangen til vores apps og tjenester og kan med glæde meddele, at de kommer tilbage online nu, skrev Facebook på Twitter omkring klokken 00.30.