Der bliver ikke vist regionale nyheder fra TV2 Østjylland søndag den 23. juli.

Nyhederne udgår for at gøre plads til, at fejringen af Jonas Vingegaards Tour de France-sejr kan vises på tv.

Der bliver stadig skrevet nyheder her på hjemmesiden, hvor man kan følge med i, hvad der sker i det østjyske.

Nyhederne er tilbage i tv som normalt mandag den 24. juli.