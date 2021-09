Influenzavacciner til børn bliver forsinket

Sundhedsministeriet forventer at være klar med en bekendtgørelse om vaccinen i næste uge, skriver DR. Den ventes også at rumme svar på, hvem der kommer til at tilbyde vaccinen.

Det er første gang, at børn tilbydes gratis influenzavaccine.

Hvis alle cirka 300.000 børn mellem to og seks år undgår influenza, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at omkring halvdelen af alle tilfælde med influenza i Danmark kan undgås.

Børn spreder mest virus

Det er ifølge styrelsen børn, der spreder mest influenza. Det skyldes, at de oftere smittes, udskiller større mængder virus, men også har svært ved at overholde gode råd om forebyggelse af smitte.

Sundhedsstyrelsen: fornuftig anbefaling

Ifølge Camilla Foged, som er professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet, er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen rigtig fornuftig.

- Anbefalingen skyldes til dels, at vi ikke havde nogle nævneværdige influenzatilfælde sidste år, fordi vi havde effektive restriktioner. Derfor forventer man, at sæsoninfluenzaen her til efteråret bliver tilsvarende hårdere.