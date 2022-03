Influenza stiger: Antal smittede fordobles fra uge til uge

83 procent af beboere på plejehjem og 78 procent af 65-81-årige er vaccineret, mens det kun gælder 28 procent af sundheds- og plejepersonale og 30 procent af børnene mellem to og seks år.

Forskel på aldersgrupper

For sidstnævnte gruppe har effektiviteten ellers været god, siger Ramona Trebbien.

- Til gengæld ser vi i den ældre gruppe, at det ikke rigtig har en effekt mod infektion. Vi formoder dog, at der er en effekt over for alvorlig sygdom.

En årsag kan være, at det snart er mange måneder siden, at mange blev vaccineret, siger hun. Effekten af vaccinen falder nemlig over tid.