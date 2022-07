Industrigiganter forbereder sig på russisk gasstop

De 50 største gasforbrugende virksomheder herhjemme kan blive ramt, hvis gasledningen Nord Stream 1 ikke genåbner efter ti dages vedligehold.

Hvis de europæiske gaslagre ikke er fyldt op, vil gassen blive prioriteret efter en nøgle, hvor husholdningerne står forrest.

Det kan betyde, at der ikke bliver gas - eller kun begrænset mængder gas - tilovers til såkaldt ubeskyttede virksomheder.

Omkring 50 danske virksomheder inden for blandt andet fremstilling af fødevarer og byggematerialer tilhører den kategori.

Hvad hvis de lukker for gassen?

Det er ifølge Troels Ranis et sandsynligt scenarie, at Rusland lukker helt for gassen.

Det har fået DI til at nedsætte et særligt forum for de virksomheder, der risikerer at blive ramt.

- Vi kigger sandsynligvis ind i en reel gaskrise, hvor der ikke er adgang til den gas, virksomhederne har brug for.

- Det betyder, at gassen bliver rationeret, og virksomhederne risikerer at blive helt eller delvist lukket, siger Troels Ranis.