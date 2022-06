Indsamling til invalideret betjent sætter rekord

Indsamlingen til Stefan Nymann og hans familie, som foreningen Thin Blue Line faciliterer, slutter i dag - og der er ingen tvivl om, at det bliver et rekordstort beløb, som foreningen kan sende til den invaliderede politibetjent.

- Det seneste tal viser, at vi har ramt den anden side af 2,7 millioner kroner. Men indsamlingen løber til midnat, så jeg forventer, at der kommer lidt mere ind, særligt med det store fokus, der er på sagen i medierne lige nu, fortæller Allan Beier, formand for Thin Blue Line.

Støtter fra hele landet

De 2,7 millioner kroner fordeler sig på omkring 13.000 donationer, og ifølge Allan Beier har man ikke tidligere i foreningens historie set så høje tal i dansk sammenhæng.

- Nej, det har vi ikke. Det her stikker rekorden inden for de indsamlinger, vi har faciliteret. Vi er super taknemmelige for støtten. Det er også et udtryk for, at danskerne støtter politiet, mener han.

Bevidstheden om eksistensen af Thin Blue Line kan være en anden del af forklaringen på den rekordstore indsamling, mener Allan Beier.