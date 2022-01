Ikke alle vaccinerede reagerer ens på coronavirus - forskere giver et bud på hvorfor

- Vi kan se, at der er grupper, som i ringere grad danner antistoffer, og dermed ikke er så beskyttede, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Effekten og konsekvensen af det er selvfølgelig, at man skal tilrettelægge nogle vaccinationsprogrammer, sådan at man i bedst muligt omfang også kan sikre, at de, der har den laveste respons på vaccinerne, rent faktisk får et godt respons, sådan at de kan undgå at komme på hospitalerne.