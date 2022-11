I dag skal alle valgplakater væk - ellers kan der vente stor regning

Lygtepæle og vejsider har den seneste måned været plastret til af valgplakater, men nu er det snart helt slut.

For når klokken slår midnat onsdag, skal de sidste valgkampsrester være fjernet. Ellers venter der kandidaterne en regning, og den kan hurtigt løbe op.

Det er ikke muligt at opgive den præcise pris endnu, da den vil blive udregnet ud fra antallet af arbejdstimer og medarbejdere, opgaver kræver, oplyser Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Men sidste år løb nedtagningen per plakat op i 233 kroner. Der er indtil videre blevet pillet 329 plakater ned, der på den ene eller den anden måde hang ulovligt. Dem vil de opstillede politikere ligeledes blive faktureret for.

Prisen dækker også over opbevaring af plakaterne. Dem er kommunen nemlig forpligtet til at opbevare i et halvt år.

268 ulovlige plakater er allerede fjernet

Efter sidste års kommunalvalg nedtog Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i alt 762 valgplakater. 268 af dem blev taget ned efter fristen for nedtagning var overskredet.

Dog tæller kommunen ikke plastikstrips, som ligeledes bliver efterladt i lygtepælene i stor stil, da det ikke er muligt at sende regningen til kandidaten, der har hængt dem op.

Dem piller kommunen i stedet ned løbende, efterhånden som driftmedarbejdere kommer forbi.

Her har private borgere dog også mulighed for at hjælpe - uden selv at finde stige og tang frem.

Private kan udpege problemer

Selvom kommunen forsøger at få alle plakaterne med, kan der godt hænge noget tilbage. Og her må borgerne meget gerne pege kommunen i deres retning ved hjælp af appen borgertip, lyder det.

Med den kan man tippe kommunen om ting og sager, der ikke er, som de bør være – herunder valgplakater, som endnu ikke er nedtaget.

- Vi kommer rundt i hele kommunen, for alt skal væk, men det tager tid, for der er mange veje og gader, vi skal forbi. Hvis aarhusianerne tipper os om efterladte valgplakater, bliver vores arbejde meget lettere, siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.