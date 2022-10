I dag rammer delvis solformørkelse

Det sker, selvom man i langt størstedelen af området slet ikke kommer til at bemærke det.

I Danmark kommer vi til at opleve, at op til 37,3 procent af Solen bliver dækket, når Månen sniger sig ind foran solskiven.

Total formørkelse i Rusland

Den delvise solformørkelse bliver størst mod øst over en lille del af Rusland og Kasakhstan.

- Der vil det være omkring 80 procent af Solen, som bliver dækket. Så det er tæt på at være en total formørkelse, siger Cecilie Sand Nørholm.

Den første del af solformørkelsen vil falde over Island klokken 10.58 dansk tid - og allerede få minutter efter vil man i Nordjylland kunne se begyndelsen på fænomenet i Danmark.

- Man kommer til at opleve, at der bliver taget en bid af Solen. Det er, fordi Månen er et sted på sin bane, hvor den kommer ind og ligger mellem Jorden og Solen, sådan at Jorden, Månen og Solen er på linje, siger Cecilie Sand Nørholm.

Ud i frokostpausen

I Danmark vil solformørkelsen nå sit maksimum omkring 12.10, og klokken 13.21 er det overstået. Det fortsætter dog sydøstover og slutter klokken 15.02 dansk tid i Det Indiske Ocean.

Hele oplevelsen afhænger dog af vejret. Ifølge den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Jesper Eriksen, så ødelægger vejret ikke festen.

Ifølge Jesper Eriksen kan fænomenet opleves i hele Danmark, fordi der over hele landet vil være huller mellem skyerne. Det bliver altså ikke totalt overskyet.