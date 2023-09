I dag har din buschauffør og kassemedarbejder måske uniform på

Man vil således kunne opleve butiksansatte - eksempelvis ved kassen - iført uniform.

Risikerer I ikke at nogle kunder bliver skræmt og tænker, hvad det nu skal gøre godt for?

- Der kan sagtens være nogle kunder, der løfter et øjenbryn, når de ser en uniformeret medarbejder hos os.

- Men så er det også vigtigt at fortælle, hvorfor vi gør det. At vi har valgt at benytte den her dag til at takke dem for at gøre en særlig indsats og være med til at sørge for, at vi andre kan føle os trygge, siger han.