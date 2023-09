I dag falder prisen på 163 varer

Priserne på en lang række varer - 163 for at være præcis - bliver fra tirsdag sat ned i det, Coop beskriver som anden bølge af prisfald efter inflationskrisen.

Det gælder for en lang række almindelige dagligvarer. Det gælder blandt andet hvidløgsbaguette, jasminris og økologisk agurk.

Og der kommer snart en bølge mere, lover de.

'Vi har lige nu forhandlinger med de fleste af vores leverandører. Hos mange møder vi forståelse for kravet om lavere priser efter, at energiomkostningerne er faldet. Men vi må også erkende, at der er nogle, der mener, at de kan fastholde deres høje indkøbspriser,' siger kategoridirektør Jeff Salter i en pressemeddelelse fra Coop.

Giver ikke op

Men den store kæde har tænkt sig at spille med musklerne, indtil deres leverandører ændrer holdning, fortæller Jeff Salter.

'Det vil vi ikke acceptere. Vores kunder har en hel forståelig forventning om lavere priser efter Inflationskrisen. Derfor er leverandørerne generelt nødt til at sænke deres priser, så vi kan fortsætte prisfaldene over for vores kunder,' siger Jeff Salter.



I juni satte Coop prisen ned på 80 mælkeprodukter fra Arla og Thise i den første bølge.

Coop er langtfra de første, der sænker priserne. Tidligere har eksempelvis Lidl og Salling Group sat prisen ned på specifikke produkter.