Hypet slankemiddel kan nu købes i Danmark: Heidi har allerede tabt 25 kilo

Studier har vist, at Wegovy er effektivt til at hjælpe personer med at tabe sig, idet en betydelig del af dem opnår et vægttab på mindst 5 %.

Tre af studierne omfattede personer, der tidligere uden held havde forsøgt at tabe sig og havde et BMI på ≥ 30 kg/m2 eller et BMI på ≥ 27 kg/m2 plus et vægtrelateret helbredsproblem.

I det første studie, der omfattede 1 961 personer, tabte de personer, der blev behandlet med Wegovy, i gennemsnit 15 % af deres kropsvægt efter 68 uger sammenlignet med et vægttab på 2 % hos dem, der fik placebo (en uvirksom behandling). Desuden tabte 84 % af personerne i Wegovy-gruppen 5 % af deres vægt sammenlignet med 31 % af personerne i placebogruppen.

I det andet studie, der omfattede 611 personer, tabte de patienter, der blev behandlet med Wegovy, i gennemsnit 16 % af deres kropsvægt efter 68 uger sammenlignet med 6 % hos dem, der fik placebo. Ca. 85 % af personerne i Wegovy-gruppen tabte mindst 5 % i vægt sammenlignet med 48 % af dem i placebogruppen. Alle deltagerne i dette studie fik også rådgivning for at hjælpe dem med at tabe sig.

Det tredje studie, der omfattede 902 personer, så nærmere på, hvordan virkningerne af Wegovy blev opretholdt i de første 20 uger. I dette studie fik alle deltagerne Wegovy i 20 uger, hvorefter nogle stoppede med Wegovy og i stedet fik placebo. Efter 48 uger tabte de, der fortsatte med Wegovy, yderligere 8 % af deres kropsvægt, mens de, der fik placebo, tog 7 % på igen, hvilket viser, at folk er nødt til at fortsætte med at tage Wegovy for ikke at tage på igen.

Et fjerde studie omfattede 1 210 personer med type 2-diabetes med et BMI på ≥ 27 kg/m2, som også tidligere forgæves havde forsøgt at tabe sig. Efter 68 uger havde de patienter, der fik Wegovy, i gennemsnit tabt 10 % af deres vægt sammenlignet med 3 % hos dem, der fik placebo. Desuden havde 67 % af personerne i Wegovy-gruppen tabt mindst 5 % af deres vægt sammenlignet med 30 % af dem i placebogruppen.

Kilde: Det europæiske lægemiddelagentur