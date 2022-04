Hvorfor spiser vi ’skidne æg’ til påske?

Sovsen i retten kaldes også for ’lårsennep’.

- I gamle dage satte en af husets piger eller karle sig med et fad på lårene med sennepskorn og i og så en kanonkugle, hvis man var heldig at have sådan en. Ved hjælp af fadet kunne man så rulle den her kanonkugle rundt og knuse kornene, forklarer Nina Bauer.

Nina Bauer fortæller, at den danske påsketradition indebærer et meget frit valg med, hvad man sætter på bordet. Derfor er der sikkert mange hjem, der har deres egen fortolkning af et påskebord.