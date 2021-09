Hvorfor er rullepølsen friskere bagerst på hylden?

Variabel pris kan hjælpe

I en tid, hvor der ellers er meget fokus på at undgå madspild, og dagligvarebutikkerne med forskellige løsninger sælger varer tæt på udløbsdato til en billigere penge, kunne en anden løsning måske også være vejen frem for at undgå madspild.

Det mener Jessica Aschemann-Witzel, professor ved institut for virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. Det kan virke hyklerisk, når vi gerne vil bekæmpe madspild, men samtidig går efter den friskeste vare, men i virkeligheden handler det om, at vi gerne vil opleve vores indkøb som fair – herunder at når vi betaler en fast pris, vil vi også have den friskeste vare.

- Generelt er det udtryk for, at der er forskel på, hvad vi mener, og hvad vi gør i den præcise situation, og i den her specifikke situation er det, at vi vil købe en fødevare, og vi går efter den friskeste. Jo friskere varen er, jo mere fleksibilitet har vi med senere at bruge den, og når vi betaler en bestemt pris for produktet, er det mest attraktivt at tage den friskeste.